Wetter am Wochenende: Vielerorts Wolken und Regen - sonnige Momente im Norden

München (dpa/lby) - Wer auf ein sonniges Wochenende gehofft hat, wird in den meisten Teilen Bayerns wohl enttäuscht werden. Bereits am Freitag sei es weitgehend bewölkt, aber noch trocken, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. In der Nacht zieht dann schon der erste Regen von Süden her auf.