München (dpa/lsw) - Zum Ende der Woche sollten sich die Menschen in Bayern auf ungemütliches Wetter einstellen. "Es wird sehr wechselhaft", sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in München. Zunächst sei am Freitag mit Regen zu rechnen. In den höheren Lagen werde es voraussichtlich schneien.