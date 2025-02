München (dpa/lby) - Wintersportler können sich am Wochenende über Neuschnee in den Alpen freuen. Mit den Schneeflocken kehren auch zeitweise die Sonne und ein tiefblauer Himmel zurück, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) berichtete. Die maximalen Temperaturen bewegen sich am Wochenende zwischen minus zwei und plus fünf Grad.