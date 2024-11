Wetter: Advent, Advent, der Nebel hängt: Trübes Wochenende in Bayern

Heute gibt es laut Vorhersage des Deutschen Wetterdiensts (DWD) in Bayern windiges und unbeständiges Wetter. Vor allem in den Mittelgebirgen und Alpen gibt es Schauer, die oberhalb von 700 bis 800 Metern als Schnee fallen. Die Höchstwerte liegen zwischen 4 und 9 Grad, während der Wind in höheren Lagen weiterhin für teils stürmische Böen sorgt. In der Nacht klart es gebietsweise auf, die Temperaturen sinken auf 0 bis -3 Grad, im Allgäu sogar auf bis zu -7 Grad.