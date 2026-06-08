Wetter: Abkühlung in Bayern - Regen kommt

Der Montag wird laut Deutschem Wetterdienst noch einmal freundlich. Gerade in der ersten Tageshälfte scheint viel die Sonne. Gegen Nachmittag ziehen dann aber schon von Westen her dichtere Wolken ins Land. In den Alpen sind laut DWD kurze Gewitter drin. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 24 und 29 Grad.