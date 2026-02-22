Wetter "Ab Mittwoch sonniger Frühling" – bis zu 20 Grad möglich

"Das ruhige Hochdruckwetter bekommen wir ab Mittwoch so richtig zu spüren", schreibt Sonja Hansen von der Wettervorhersagezentrale. In der Südwesthälfte zeige sich häufig die Sonne und im Nordosten lockern die Wolken deutlich auf. "Dies hat auch zur Folge, dass die Temperaturen noch einen Satz nach oben machen." Selbst im "verhaltenen Nordosten" erreichen die Temperaturen zwischen 10 und 15 Grad.