Oberhalb der Axenstraße am Vierwaldstättersees in der Zentralschweiz gab es einen Felssturz. Die Straße führt direkt am Seeufer unterhalb eines Felsmassivs am südlichen Teil des Sees entlang. Die Überwachungssysteme hatten zuvor Geländebewegungen angezeigt, deshalb hatte der Kanton Uri die Straße vorsichtshalber schon gesperrt. Das Bundesamt für Straßen (Astra) wollte etwaige Schäden per Hubschrauber in Augenschein nehmen.