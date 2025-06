München (dpa/lby) - Der Sommer kehrt nach Bayern zurück: Bis zum Wochenende werden vor allem in Westen des Freistaates die Temperaturen auf über 30 Grad steigen. Am Donnerstag könnten die Höchstwerte bereits am Untermain die 30-Grad-Marke übersteigen, wie ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) sagte. An den östlichen Mittelgebirgen bleibe es noch etwas kühler.