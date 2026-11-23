Halle - Komikerin Hazel Brugger feiert die Kaulitz-Zwillinge für ihre "selbstverliebte" Art. "Also die wissen schon, dass sie sich geil finden und können es aber auch ganz gut so aufteilen", sagte die 32-Jährige in ihrem Podcast "Hazel Thomas Hörerlebnis". "Weil Bill ist halt so der selbstverliebte Paradiesvogel und Tom ist dann der, der sagt: "Ja, jetzt reicht's aber auch mal"." Das finde sie richtig cool. "Also ich würde jetzt mal sagen, die Kaulitz-Zwillinge sind auf 'ne gesunde Art und Weise selbstverliebt."