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Wettbewerbssieger Prämiert: Kein Leerstand mehr im Blankenhainer Wohnquartier

Leerstand und schlechtes Image: Wie ein Wohnquartier in Blankenhain mit neuen Ideen zum bundesweiten Vorbild wurde.

Wettbewerbssieger: Prämiert: Kein Leerstand mehr im Blankenhainer Wohnquartier
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Das Lindenpark-Quartier in Blankenhain ist mit dem Innovationspreis Wohnen im ländlichen Raum ausgezeichnet worden. (Symbolbild) Foto: Jan Woitas/dpa

Blankenhain/Berlin (dpa/th) - Ein Wohnquartier in Blankenhain im Weimarer Land ist beim bundesweiten Wettbewerb "Aus LEER wird MEHR – Innovationspreis Wohnen in ländlichen Räumen" ausgezeichnet worden. Das Quartier "Wohnen am Lindenpark" der kommunalen jenawohnen GmbH gehört zu den drei bundesweiten Preisträgern des Wettbewerbs, wie das Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen in Berlin mitteilte. Verbunden ist die Auszeichnung mit einem Preisgeld in Höhe von 1.500 Euro sowie einem professionell produzierten Imagevideo.

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Nach Angaben des Ministeriums war das Wohngebiet von Leerstand und einem negativen Image geprägt. Durch gezielte Aufwertungsmaßnahmen, eine Imagekampagne, Veranstaltungen im Quartier sowie die Einbindung der Bewohnerinnen und Bewohner sei das Viertel erfolgreich neu belebt worden. Seit 2022 gebe es dort keinen Leerstand mehr, hieß es.

Die Parlamentarische Staatssekretärin im Bundesbauministerium, Sabine Poschmann, würdigte die ausgezeichneten Projekte als Beispiele dafür, wie leerstehende Gebäude und Quartiere in ländlichen Regionen wieder mit Leben gefüllt werden können. Insgesamt waren 137 Beiträge aus ganz Deutschland eingereicht worden.

Neben dem Quartier aus Thüringen wurden auch die Umnutzung einer ehemaligen Dorfgaststätte in Sabbenhausen (Nordrhein-Westfalen) sowie die Entwicklung eines denkmalgeschützten Hotels zu einem Gesundheitszentrum in Goldberg (Mecklenburg-Vorpommern) prämiert.