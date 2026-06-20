Blankenhain/Berlin (dpa/th) - Ein Wohnquartier in Blankenhain im Weimarer Land ist beim bundesweiten Wettbewerb "Aus LEER wird MEHR – Innovationspreis Wohnen in ländlichen Räumen" ausgezeichnet worden. Das Quartier "Wohnen am Lindenpark" der kommunalen jenawohnen GmbH gehört zu den drei bundesweiten Preisträgern des Wettbewerbs, wie das Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen in Berlin mitteilte. Verbunden ist die Auszeichnung mit einem Preisgeld in Höhe von 1.500 Euro sowie einem professionell produzierten Imagevideo.