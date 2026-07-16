Wettbewerbsrecht: EU-Gerichtshof gibt Hinweise zu FIFA-Regeln für Vermittler

Hintergrund ist eine Klage von Fußballspieler-Vermittlern vor dem Landgericht Mainz gegen ein FIFA-Reglement. Sie wollten per Unterlassungsklage erreichen, dass mehrere Bestimmungen zur Ausübung ihrer Tätigkeit nicht mehr angewendet werden dürfen. Diese betreffen unter anderem Obergrenzen für Vergütung, Beschränkungen von Mehrfachvertretung und Transparenzpflichten dieser Vermittler. Die FIFA ist der Meinung, dass sie etwa für die Integrität des Fußballs sowie Sicherstellung von Transparenz erforderlich seien. Das Mainzer Gericht legte den Fall dem höchsten europäischen Gericht vor. Es muss die Vorgaben nun bei seiner künftigen Entscheidung beachten.