Wettbewerbsrecht: EU-Gerichtshof gibt Hinweise zu FIFA-Regeln für Vermittler

Luxemburg - Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat Zweifel zumindest an einzelnen Regeln des Fußball-Weltverbands FIFA für Spielervermittler geäußert. Besonders kritisch sehen die Richterinnen und Richter eine Vorgabe, nach der Vermittler Spieler oder Trainer mit laufendem Exklusivvertrag nur in einem bestimmten Zeitraum ansprechen dürfen. Nach Auffassung des Gerichts könnte das gegen EU-Kartellrecht verstoßen. Ob die FIFA-Regeln tatsächlich rechtswidrig sind, muss nun aber das zuständige nationale Gericht im Einzelfall prüfen.