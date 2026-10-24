Die Freie Bürgerinitiative Steinach lädt wieder zum großen Kürbisschnitzwettbewerb ein. Am Freitag, 30. Oktober, dürfen die selbstgeschnitzten Kreationen von 17 bis 19 Uhr auf dem Schlosshof zwecks Bewertung abgegeben werden. 18 extravagante Grusel-Kürbis-Kreationen konnten Vereinsvorstand Alexander Heil und seine Mitstreiter voriges Jahr entgegennehmen. Auch diesmal erfolgt im Anschluss die Prämierung der außergewöhnlichsten Kürbisse durch eine Jury. Als Hauptpreise gibt es Gutscheine der Funtasy World Rödental und des Spielzeugmuseums Sonneberg. Wer es nicht bis ganz nach oben aufs Siegertreppchen schafft, der kann trotzdem auf einen Trostpreis hoffen. Im Bild: Louise Meißner belegte 2025 Rang acht.