Die Veranstalter des Kulturgarten Open Airs in Themar haben einen Bandwettbewerb ausgerufen. Für den Gewinner winkt ein Slot auf dem Festival im kommenden Jahr. Bis vor kurzem konnten sich Bands aus dem Bereich Punk, Hardcore, Metal und artverwandten Subgenres anmelden. Inzwischen läuft die Online-Wahl. Die fünf Bands, die bis zum 22. November die meisten Stimmen einsammeln können, treten zum finalen Wettbewerb im Februar im Schützenhaus in Themar auf.