Die World Robot Olympiad (WRO) ist ein internationaler Roboterwettbewerb, der Kinder und Jugendliche für Naturwissenschaften, Technik und Robotik begeistert. Teilnehmende im Alter von acht bis 22 Jahren arbeiten in 2er- oder 3er-Teams mit Unterstützung eines Coaches an jährlich wechselnden Aufgaben. Der Wettbewerb fördert nicht nur technisches Wissen, sondern auch soziale Kompetenzen durch Teamarbeit und kreatives Problemlösen.