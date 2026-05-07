Die World Robot Olympiad (WRO) ist ein internationaler Roboterwettbewerb, der Kinder und Jugendliche für Naturwissenschaften, Technik und Robotik begeistert. Teilnehmende im Alter von acht bis 22 Jahren arbeiten in 2er- oder 3er-Teams mit Unterstützung eines Coaches an jährlich wechselnden Aufgaben. Der Wettbewerb fördert nicht nur technisches Wissen, sondern auch soziale Kompetenzen durch Teamarbeit und kreatives Problemlösen.
Wettbewerb Sch,malkalden Junge Leute erobern die Robotik-Bühne
Susann Schönewald 07.05.2026 - 07:00 Uhr