Zum Wettbewerb aufgerufen sind alle Schülerinnen und Schüler der achten Klassenstufe der Thüringer Gymnasien, Regelschulen, Gemeinschaftsschulen und Förderschulen. Die Lehrerin oder der Lehrer meldet ihre oder seine Klasse(n) online auf der Wettbewerbs-Homepage an. Danach kann sich jede angemeldete Klasse in einem digitalen Trainingslager mit 175 Fragen auf den Wettbewerb vorbereiten und im Unterricht oder auch am heimischen Schreibtisch üben. Der Link dazu kann als Icon auf dem Smartphone oder Tablet heruntergeladen werden.