Der Wettbewerb „Klasse Handwerk! Die Profis von morgen“ geht in die entscheidende Runde: Drei Schulklassen aus Thüringen haben sich mit starken Leistungen für das große Finale qualifiziert. Am 15. Mai treffen sie auf der Parkbühne der Erfurter EGA aufeinander – in einem spannenden Wettkampf, bei dem handwerkliches Geschick, Teamarbeit und Köpfchen gefragt sind, wie die Handwerkskammer Südthüringen mitteilt.