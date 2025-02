„Das Museum der sprechenden Tiere“ ist ein faszinierendes Buch. Natalie Denner von der Anna-Seghers-Bibliothek in Meiningen stellte es den Teilnehmern des Lesewettbewerbes vor. Diese waren von den weiterführenden Schulen aus dem Landkreis Schmalkalden-Meiningen in die Buchausleihe gekommen, um die beste Vorleserin oder den besten Vorleser aus ihren Reihen zu ermitteln. Nach dem Vortrag aus einem ersten Buch sollten sie nun in der zweiten Runde des Ausscheides einen Abschnitt aus dem Werk der englischen Autorin Helen Cooper vorlesen. Das war gar nicht so einfach, aber es gelang allen zehn Schülern wunderbar. Mitunter geriet der Lesefluss ins Stocken, wenn plötzlich ein englischer Name auftauchte. Doch solche kleinen Stolperfallen meisterten die Schüler prima. Jene, die das Vorlesen am besten beherrschten, blickten auch einmal ins Publikum auf und passten ihre Stimme den aufregenden Geschehnissen aus dem Buch an.