﻿ „Wir sollten eine berühmte Persönlichkeit zeichnen. Ich habe mich für Anne Frank entschieden, weil ich ihre Geschichte sehr inspirierend finde“, sagt Charlott Klein aus der 12. Klasse des Ilmenauer Lindenberggymnasiums. Das im Kunstunterricht entstandene Bild ist dabei zweigeteilt. Eine Seite zeigt in hellen Farben ein fröhliches Mädchen, für die andere Hälfte verwendete sie dunklere Farben und zeigte einen zugenähten Mund, „weil sie durch das Konzentrationslager und die Nationalsozialisten ihre Stimme verloren hat“, erklärt die junge Künstlerin.