Wettbewerb im Fernverkehr: Minister fürchtet um Bahnverkehr abseits der Metropolen

"Bundesnetzagentur darf nicht den Blick verlieren"

Bernreiter rief die Bundesnetzagentur auf, die Anforderungen im ländlichen Raum bei der Vergabe von Lizenzen an neue Anbieter im Fernverkehr zu berücksichtigen: "Wir brauchen ein stabiles System, das den Bahnverkehr in der Fläche garantiert und nicht noch erschwert. Die Bundesnetzagentur darf den Blick dafür nicht verlieren. Alle Verantwortlichen müssen das große Ganze im Blick haben - und das ist nicht allein mehr Wettbewerb im Fernverkehr. Das alles darf nicht auf Kosten der Fahrgastrechte gehen."