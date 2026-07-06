Wettbewerb im Fernverkehr: Minister fürchtet um Bahnverkehr abseits der Metropolen

München - Der wachsende Wettbewerb von Anbietern im Fernverkehr gefährdet nach Ansicht von Bayerns Verkehrsminister Christian Bernreiter (CSU) den Schienenverkehr im ländlichen Raum. "Neue Anbieter wollen in erster Linie finanziell lukrative Strecken bedienen und Direktverbindungen anbieten, vor allem zwischen den deutschen Millionenstädten. So eine Rosinenpickerei geht gar nicht", sagte der Vorsitzende der Verkehrsministerkonferenz in München. Neue Trassenvergaben dürften nicht zu Einschnitten führen. "Dem Fernverkehr muss auferlegt werden, dass die Regionen in der Fläche angebunden sind."