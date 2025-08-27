Die Hütte am „Blessbergblick“ ist André Bauersachs Lieblingsplatz. Er sitzt und sein Blick streichelt gedankenverloren die sanften Hügel und bleibt am Hausberg hängen. „Dort ist der Bleßberg. Einfach herrlich“, sagt er. Die Hütte, die erst kürzlich wieder renoviert werden musste, stammt aus dem Dorfkümmerer-Projekt, erinnert Ortsteilbürgermeister René Müller. Und alles andere, was am Radweg oberhalb des Ortes zu finden ist, kam nach und nach dazu.