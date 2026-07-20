Wettbewerb: EU vermutet Preisabsprachen bei Bauchemie-Herstellern

Brüssel - Die EU-Kommission verdächtigt mehrere Hersteller von Bauchemikalien, Preiserhöhungen bei Chemikalien für Zement, Beton und Mörtel abgesprochen und so möglicherweise gegen europäisches Kartellrecht verstoßen zu haben. Sie sollen sich nach vorläufigen Erkenntnissen in den Jahren 2021 und 2022 darüber abgestimmt haben, wie man Preiserhöhungen in Pressemitteilungen der Branchenverbände in Deutschland, Frankreich und Spanien rechtfertigen könnte, wie die Brüsseler Behörde mitteilte. Damals seien die Rohstoffpreise unter anderem wegen der Covid-19-Pandemie und Russlands Angriff auf die Ukraine gestiegen.