Wettbewerb EU genehmigt Übernahme von MediaMarktSaturn unter Auflagen

EU-Wettbewerbskommissarin Teresa Ribera begrüßte nun den "konstruktiven Ansatz der beteiligten Unternehmen". "Die Verbraucherinnen und Verbraucher profitieren von einem wettbewerbsfähigen Einzelhandels- und E-Commerce-Sektor, in dem für alle Unternehmen gleiche Wettbewerbsbedingungen gelten."

Deutschland macht Auflagen

JD.com hatte im Sommer 2025 ein Übernahmeangebot abgegeben und sich wenige Monate später die Mehrheit der Ceconomy-Aktien gesichert. Behörden in mehreren Ländern, darunter auch Deutschland, prüften die Übernahme ebenfalls und gaben schließlich grünes Licht.

Die Freigabe erfolgte vielfach unter Auflagen. Diese sollen in Deutschland etwa gewährleisten, dass die personenbezogenen Daten der Kunden geschützt bleiben. Zudem räumen sie der Bundesregierung starke Überwachungs- und Kontrollrechte ein und ermöglichen ihr, die Genehmigung im Fall von Verstößen zu widerrufen.

Einer der größten Handelskonzerne weltweit

MediaMarktSaturn ist Europas größter Elektronik-Fachhändler und nach Amazon, Otto und Zalando viertgrößter Onlineshop in Deutschland. Das Handelsunternehmen Ceconomy, zu dem die MediaMarktSaturn Retail Group heute zählt, entstand 2017 als Abspaltung von Metro.

JD.com ist mit einem Jahresumsatz von knapp 159 Milliarden US-Dollar (2024) laut dem Forschungsinstitut EHI größter chinesischer Handelskonzern und zählt auch weltweit zu den zehn größten. Die Gruppe, die etwa 570.000 Beschäftigte hat, ist unter anderem auch in den Bereichen Technologie, Logistik und Gesundheit tätig. In Deutschland ist das Engagement bislang überschaubar. Im März dieses Jahres startete JD.com den Onlineshop Joybuy.

JD.com teilte zur Entscheidung der EU-Kommission weiter mit, dass Geschäftsmodell und Strategie unverändert blieben und die Grundlage für beschleunigtes Wachstum bildeten. "Der Vorstand wird weiterhin für die Umsetzung der Geschäftsstrategie und die operative Führung des Unternehmens verantwortlich sein", hieß es. JD.com habe sich zudem verbindlich dazu verpflichtet, die für Mitarbeitende, Marken und Märkte besonders wichtigen Grundlagen zu schützen.

Ceconomy ist mit mehr als 1.000 Märkten in elf europäischen Ländern aktiv, rund 400 davon hierzulande. Filialen der Kette Saturn gibt es nur noch in Deutschland. Im Ende September abgelaufenen Geschäftsjahr machte das Handelsunternehmen nach vorläufigen Zahlen einen Umsatz von 24,0 Milliarden Euro. Der bereinigte Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) stieg nach Unternehmensangaben um 27 Prozent auf 515 Millionen Euro. Weltweit beschäftigte der Konzern im Jahr 2024 rund 50.000 Menschen, davon knapp 20.000 in Deutschland.