Nach der gewonnen Landesmeisterschaft startete für Felix Jenrich vom Kegelsportverein Rennsteig Ernstthal vergangenes Wochenende die Mission Deutsche Meisterschaften im Kegeln in München. Mit sechs Freunden im Gepäck reiste man bereits Freitagabend in München an, um am Samstag fit und ausgeschlafen an der Säbener Straße zu erscheinen. Los ging es mit 24 Startern in der Qualifikation, welche Felix mit 624 Holz als Zehntbester bravourös überstanden hatte.