Wettbewerb aus Fernost China-Schock 2.0 trifft Deutschlands Industrie

"Wenn diese unterbrochen werden oder einzelne Regionen ihre Exporte kurzfristig komplett einstellen, wird klar, wie verletzlich wir sind, insbesondere in kritischen Sektoren wie der Verteidigung oder bei Rechenzentren", sagt ZVEI-Batterie-Experte Gunther Kellermann. Statt Kaufprämien für E-Autos brauche man niedrigere Strompreise für alle und einen besseren Schutz vor unfairer Konkurrenz. Wenn es jetzt nicht gelinge, gute Rahmenbedingungen zu schaffen, "könnten wir die industrielle Batterieproduktion auf dem europäischen Kontinent unwiederbringlich verlieren".

Pharma: China wird vom Produktionsstandort zum Innovator

Für die deutsche Pharmabranche ist China einer der wichtigsten Absatzmärkte weltweit. Zugleich wächst die Konkurrenz aus Fernost nicht nur bei günstigen Nachahmerarzneien, sondern auch bei innovativen Medikamenten und Biotech. Bei Wirkstoffen und Vorprodukten ist die Abhängigkeit von China groß: Geschätzt drei Viertel der europäischen Arzneimittel-Wertschöpfungskette hängen von Importen ab. In Deutschland führt das immer wieder zu Medikamenten-Engpässen, etwa bei Schmerz- und Diabetesmitteln oder Antibiotika, da sich Pharmakonzerne bei vielen Mittel aus der Produktion in Deutschland zurückgezogen haben.

"China baut seine Rolle als Pharma-Innovations- und Produktionsstandort seit Jahren systematisch aus und wird damit auch für Deutschland zu einem immer wichtigeren Wettbewerber", sagt Claus Michelsen, Chefvolkswirt des Verbands forschender Arzneimittelhersteller (VFA). China mache gezielt Industriepolitik, um Marktanteile auszubauen. Der Pharmastandort Deutschland müsse deutlich wettbewerbsfähiger werden, mit Sparvorgaben der Politik geschehe aber das Gegenteil, kritisiert der Verband.

Chemie: Zwischen Wachstumsmarkt und Preisdruck

Für die Branche ist China Konkurrenz und Wachstumsmarkt zugleich. Einerseits macht die Volksrepublik der hiesigen Chemieindustrie mit Niedrigpreisen zu schaffen, andererseits verspricht China Wachstum, während der europäische Chemiemarkt schwächelt. So hat der Chemiekonzern BASF in Zhanjiang für rund 8,7 Milliarden Euro einen neuen Verbundstandort eröffnet - die größte Einzelinvestition der Geschichte, trotz viel Kritik. Der Standort hat BASF zufolge bereits fast zwei profitable Monate verzeichnet. China werde in den kommenden fünf bis sechs Jahren drei Viertel des weltweiten Wachstums im Chemiemarkt ausmachen, sagte BASF-Chef Markus Kamieth kürzlich. "Auf den Markt wollen wir einfach nicht verzichten."

Mit einem Anteil von 45 Prozent am weltweiten Chemieumsatz ist China dem Branchenverband VCI zufolge der mit Abstand größte Chemiemarkt. 2025 exportierte Deutschland Chemieprodukte im Wert von rund 6 Milliarden Euro nach China, die Importe lagen bei 5,8 Milliarden Euro. "Für die deutsche Chemie bleibt China strategischer Schlüsselmarkt und härtester Konkurrent zugleich", sagt Hauptgeschäftsführer Wolfgang Große Entrup.

Zukunftstechnologien: Der nächste Wettbewerb läuft

Der Blick auf Autos und Maschinenbau zeigt nur den heutigen Teil des Problems. Der nächste Wettbewerb ist bereits angelegt. Es geht um jene Zukunftsbranchen, auf die Deutschland seine Erneuerung stützen will. Berlin und Peking setzen dabei jedoch auffällig oft auf dieselben Felder.

Chinas neuer Fünfjahresplan priorisiert unter anderem Halbleiter, Robotik, Quantentechnologien, Kernfusion, Wasserstoff und Biotech. Auch die Hightech-Agenda der Bundesregierung nennt viele dieser Bereiche. Der Unterschied liegt weniger in den Zielen als in der Umsetzung. China macht Tempo, verbindet harte Industriepolitik geschickt mit seinem riesigen Binnenmarkt.

Einerseits besitzt die deutsche Industrie in vielen Zukunftsfeldern weiter erhebliche Stärken. Andererseits dürfte das kaum helfen, wenn aus guten Ideen zu langsam industrielle Produktion wird.