Eine großartige Jubiläumsfestwoche von der Festveranstaltung am vergangenen Mittwoch, über einen vortrefflichen Heimatabend und äußerst stimmungsvollen „Böhmischen Abend“ bis zum Konzert der Ostrocklegende „Karat“ krönte die Dorfgemeinschaft mit einem unvergesslichen „Tag des Dorfes“. Von allen Besuchern – wo immer es möglich war, an Gesprächen teilhaben zu können – gab es für die Gestaltung dieses Tages uneingeschränkte Anerkennung. Je nach dem aus welcher Richtung die Besucher dem Dorf zustrebten, wurden sie auf unterschiedliche Weise begrüßt und empfangen.