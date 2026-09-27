Nentershausen - Bei dem in der Nacht bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 3 bei Nentershausen ums Leben gekommenen Insassen eines Autos handelt es sich um einen 19 Jahre alten Mann. Wie ein Sprecher der Polizei Koblenz mitteilte, erlitten in der Nacht auf Sonntag zudem der 35-jährige Beifahrer und ein 23-jähriger weiterer Insasse auf der Rückbank schwerste Verletzungen. Die gleichaltrige Ehefrau des 35-Jährigen, die das Auto zum Unfallzeitpunkt gesteuert hatte, wurde demnach schwer verletzt.