Keine zwei Wochen mehr und am Fuß des Wolfsbergs, in Bücheloh, zieht wieder Country-Atmosphäre ein: Im Kalender eingefleischter Liebhaber von Country-Klängen unterschiedlichsten Stils und Linedance ist das Countryfest am Himmelfahrtswochenende seit Jahren ein fixer Termin. Aktuell bereitet der Feuerwehrverein, der als Veranstalter fungiert, die 31. Auflage des Events, dessen Bekanntheit längst über die Region hinausreicht, vor. Während für die einen die gute Bandauswahl, der seit Langem stabile Eintrittspreis für die Abendveranstaltungen, die Möglichkeit zum Campen oder die urige Feldscheune als Veranstaltungsort den Ausschlag für den Besuch gibt, zählt für die Stammgäste vor allem eines: Die Herzlichkeit, die zwischen Gastgebern und Gästen und natürlich unter den Besuchern herrscht. Ein wenig fühlt man sich schon wie eine Familie, hört man.