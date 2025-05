Eging am See (dpa/lby) - Anfang Januar 2024 brach ein großes Feuer in der niederbayerischen Westernstadt "Pullman City" in Eging am See aus - nun ist die offizielle Wiedereröffnung der "Main Street" gefeiert worden. Zwar eröffnete die Westernstadt bereits wenige Monate nach dem Großbrand wieder mit Einschränkungen, parallel dazu wurden jedoch Bauten an der Straße wiedererrichtet.