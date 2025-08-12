Western-Parodie "Das Kanu des Manitu" - Filmvergnügen feiert Weltpremiere

Volle Ladung Nostalgie

Beruhigend für alle Fans: Vieles aus dem ersten Film findet sich auch in der Fortsetzung wieder. Sie hätten "krass den Nostalgiebutton gedrückt", hatte Herbig zuvor auf dem roten Teppich erklärt. So reiten also Abahachi (Herbig) und sein bairisch grantelnder Blutsbruder Ranger (Christian Tramitz) auch fast 25 Jahre später immer noch zu zweit durch die Prärie, ikonische Sprüche inklusive ("Ich bin mit der Gesamtsituation unzufrieden").