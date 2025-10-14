Wertvoller Abfall Wie sich aus Elektroschrott mehr als bislang machen lässt

Jeder Verbraucher kann etwas tun

In einer Prognose für das Jahr 2050 gehen die Berichterstatter davon aus, dass die Menge an Elektroschrott auf 1,2 Millionen bis 1,9 Millionen Tonnen steigen wird – je nachdem, ob so weitergemacht wird wie bisher, ob das Recycling verbessert wird oder ob eine wirkliche Kreislaufwirtschaft aufgebaut wird. Die Berichtsautoren erwarten, dass der Anteil von Solarmodulen am Elektroschrott bis 2050 besonders stark steigen wird, und zwar von 0,15 Millionen Tonnen auf bis zu 2,2 Millionen Tonnen. Zuwächse prognostizieren sie auch für große und kleine elektrische Haushalts- und IT-Geräte, mit der Ausnahme von Bildschirmen und Monitoren, für die sie einen Rückgang vorhersagen.