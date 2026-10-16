Was im ersten Moment wie ein Sieg für Simson-Fahrer klingt, könnte den Markt für die Kult-Mopeds aus Suhl grundlegend verändern. Sachsen und Thüringen drängen im Bundesrat darauf, die europäische 45-Stundenkilometer-Grenze für Kleinkrafträder anzuheben. Künftig sollen alle Fahrzeuge der Führerscheinklasse AM bis zu 60 Stundenkilometer fahren dürfen. Die Initiative wurde am Freitag erwartungsgemäß zur Beratung in die Ausschüsse überwiesen.
Wertverlust Tempo-60-Pläne sorgen für Unruhe bei Simson-Fans
Olaf Amm 16.10.2026 - 16:58 Uhr