Was im ersten Moment wie ein Sieg für Simson-Fahrer klingt, könnte den Markt für die Kult-Mopeds aus Suhl grundlegend verändern. Sachsen und Thüringen drängen im Bundesrat darauf, die europäische 45-Stundenkilometer-Grenze für Kleinkrafträder anzuheben. Künftig sollen alle Fahrzeuge der Führerscheinklasse AM bis zu 60 Stundenkilometer fahren dürfen. Die Initiative wurde am Freitag erwartungsgemäß zur Beratung in die Ausschüsse überwiesen.