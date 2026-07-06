Wertloser Tausch: Der Rubel rollt durch Hildburghausen

100 alte weißrussische Rubel. Foto: IMAGO/YAY Images/IMAGO

„Ein solcher Tausch erschien dem jungen Mann im ersten Moment mit Blick auf den Wechselkurs verlockend, weshalb er 1.290 Euro von der Bank abhob und dem Unbekannten übergab“, heißt es im Polizeibericht. Laut Währungsrechner sind 700 Rubel gerade 2100 Euro wert. Erst auf den zweiten Blick wurde deutlich, dass das belarussische Geld nach einer Währungsreform entwertet wurde und einen deutlich niedrigeren Gegenwert hat – vermutlich nur noch Sammlerwert.