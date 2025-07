Der Heidgraben auf den Tiefenorter Werrawiesen bietet mit seiner Wasserfläche vielen Tieren einen Lebensraum. Hier fühlen sich Frösche, Kröten, Ringelnattern, Libellen und viele Wasservogelarten auch bei großer Hitze noch wohl. Man hat in der Vergangenheit aber schon öfter erlebt, dass dieser Wassergraben im Sommer bei großer Hitze total austrocknete. Seit sich der Biber im Heidgraben angesiedelt hat, hat sich die Situation gewandelt. Die dort in einem Mittelbau eingezogene Biberfamilie hat eine Kaskade von Biberdämmen errichtet, von denen aber nur zwei wegen ihrer Größe bedeutsam sind. An diesen beiden wurde das Wasser teilweise so hoch angestaut, dass Flächen der angrenzenden, landwirtschaftlich genutzten Wiesen überflutet wurden.