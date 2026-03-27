Dass der Kalibergbau die Region im Werratal seit über einem Jahrhundert sowohl auf hessischer wie thüringischer Seite geprägt hat, ist weithin bekannt. Dieses industriell-kulturelle Erbe entlang der ehemaligen innerdeutschen Grenze anderen näher zu bringen und zu erhalten, brachte vor geraumer Zeit verschiedenste hiesige Player zusammen, die ihr Engagement bündelten. Das Projekt „Erinnerungskultur Kalibergbauregion 2.0“ nahm Fahrt auf und greifbare Fakten zeugen nun von einer immensen Wertschöpfung verschiedener Generationen sowohl über wie unter der Erde, von ihren Traditionen und Geschichten. In Zusammenarbeit zwischen dem Verein Werratal-Touristik, dem Bergbauunternehmen Kali+Salz, der Geschichtsmanufaktur Kutzer, dem Förderkreis Kalibergbaumuseum Heringen, dem Erlebnis-Bergwerk (EBW) Merkers sowie manchem weiteren lokalen Unterstützer ist gelungen, entlang des Werratalradweges an verschiedenen Stationen darauf öffentlich aufmerksam zu machen.