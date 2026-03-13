Es ist das glückliche Ende von über etliche Jahre andauernden Bemühungen, den Lückenschluss auf dem Werratalradweg zwischen Wasungen und Schwallungen vollziehen zu können: Thüringens Wirtschaftsministerin Colette Boos-John überreichte am Donnerstagnachmittag einen Fördermittelbescheid in Form des symbolischen Schecks in Höhe von genau 976.267,06 Euro an Schwallungens Bürgermeister Jan Heineck sowie Wasungens Vizebürgermeister Mike Türk. Die Übergabe fand dort statt, wo der neue Rad- und Wanderweg, von Wasungen her kommend, unterhalb der Bundesstraße 19 in die Ortslage Schwallungen einmünden wird.