Es ist eine Tatsache, dass der Mensch überall auf der Welt viel zu lange Raubbau an der Natur betrieben hat und weiter betreibt. Jeder Beitrag, und sei er noch so klein, der den Lebensraum für Mensch und Tier schützt, ist daher wertvoll. Das gilt natürlich auch für Insekten im Allgemeinen und Schmetterlinge hier im Besonderen. Insofern ist es gut, wenn bei der Planung eines Radweges durch besonders schützenswerte Gebiete, der Lebensraum eines Schmetterlings Beachtung findet.