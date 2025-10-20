Die Panzergrenadiere aus Bad Salzungen üben von Montag bis Donnerstag im Südwesten Thüringens. Rund 30 Soldaten und sechs Radfahrzeuge sind zu einer viertägigen Kompanieübung in der Vorderrhön sowie rund um Breitungen, Wasungen, Wernshausen und westlich von Meiningen unterwegs. Das teilte das Bundeswehr-Bataillon aus der Werratalkaserne mit. Demnach kommt bei dem Mini-Manöver auch moderne Aufklärungstechnik in Form von Drohnen zum Einsatz. Diese könnten auch am Himmel über der Region zu sehen sein.