Gut eineinhalb Wochen nach der viel beachteten Einwohnerversammlung in Friedelshausen (Landkreis Schmalkalden-Meiningen) zum Thema Windkraftanlagen gibt nun der Projektträger BayWa r.e. Energieprojekte GmbH ausführlich Antwort auf Fragen, die vielen Bürgern der Region unter den Nägeln brennen. Viel Geduld war nötig, doch inzwischen hat unsere Redaktion exklusiv auf mehrmalige Nachfragen Informationen bekommen, die den derzeitigen Entwicklungsstand widerspiegeln. Thilo Busse, Leiter der Windpark-Projektentwicklung bei der BayWa r.e. Energieprojekte GmbH mit Sitz in Hamburg, nimmt dazu in unserem Interview Stellung.