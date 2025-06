Erneut ging es Anfang Juni per Drehleiter der Feuerwehr Bad Salzungen in die Werraniederung, mit dem Ziel, die erreichbaren Jungstörche mit Ringen der Vogelwarte Hiddensee zu kennzeichnen. Und wie gewohnt kam die Feuerwehr zuerst zu dem Nest in der Viehstallanlage nach Barchfeld. Dort waren aber einige Tage zuvor aus ungeklärten Gründen alle Nestlinge verendet. So wurde gleich im nahe liegenden Gruppenwasserwerk Barchfeld das nächste Nest auf einem neuen Nistmast angesteuert. Dort lag ein toter Jungvogel unter dem Nest, ob abgestürzt oder eine andere Todesursache, war nicht zu erkennen. Die beiden verbliebenen Nestgeschwister erhielten problemlos ihre Ringe. Auch auf dem Schornstein der ehemaligen Ziegelei in Immelborn konnten zwei Nestlinge beringt werden. Dieser Nistplatz ist seit 1936 nahezu alljährlich Brutort der Adebare und damit ältester Nistplatz in der Salzunger Werraniederung.