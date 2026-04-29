Werratal-Radweg: Tilia lädt zum zweiten Radlergarten ein

Der erste Radlergarten Anfang April zeigte den Organisatoren der Tilia Dorfgemeinschaft, dass das neue Format sowohl bei Einheimischen, als auch bei Gästen des Werratalradwegs gut angenommen wird. Daran anknüpfend soll auch der zweite Radlergarten wieder Gelegenheit zu Begegnung, Austausch und einer gemütlichen Rast bieten. Termin ist am Sonntag, 3. Mai, zwischen 11 und 17 Uhr auf dem Marktplatz am Gasthaus „Zur Linde“ in Breitungen.