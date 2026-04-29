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  6. Tilia lädt zum zweiten Radlergarten ein

Werratal-Radweg Tilia lädt zum zweiten Radlergarten ein

Die Tilia Dorfgemeinschaft aus Breitungen setzt ihre neue Veranstaltungsreihe fort und lädt am Sonntag, 3. Mai, zum zweiten Radlergarten auf den Marktplatz ein.

Werratal-Radweg: Tilia lädt zum zweiten Radlergarten ein
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Der Radlergarten am Breitunger Gasthaus Linde. Foto: privat

Der erste Radlergarten Anfang April zeigte den Organisatoren der Tilia Dorfgemeinschaft, dass das neue Format sowohl bei Einheimischen, als auch bei Gästen des Werratalradwegs gut angenommen wird. Daran anknüpfend soll auch der zweite Radlergarten wieder Gelegenheit zu Begegnung, Austausch und einer gemütlichen Rast bieten. Termin ist am Sonntag, 3. Mai, zwischen 11 und 17 Uhr auf dem Marktplatz am Gasthaus „Zur Linde“ in Breitungen.

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07.04.2026 15:00 Breitungen Radlergarten-Premiere ist gelungen

Radlergarten heißt der jüngste Streich der Breitunger Dorfgemeinschaft Tilia. Die Premiere am Ostersonntag kam gut an.

 Die Dorfgemeinschaft hat sich die Wiederbelebung des Breitunger Gasthauses zum Ziel gesetzt und trägt dies auch im Namen: Tilia bedeutet Linde.

Das Gasthaus liegt unmittelbar am Werratalradweg und ist damit Anlaufpunkt für Radfahrerinnen und Radfahrer sowie Spaziergänger. Die Dorfgemeinschaft will den Marktplatz erneut als offenen Treffpunkt nutzen, an dem Besucherinnen und Besucher entspannt verweilen können, und freut sich auf viele Gäste.