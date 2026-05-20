Nur gut drei Zentimeter groß ist der Dunkle Wiesenknopf-Ameisenbläuling, ein eher unscheinbarer, kleiner Schmetterling (Tagfalter) aus der Familie der Bläulinge. Vom BUND wurde er zum Schmetterling des Jahres 2026 gekürt. Er ist in Süd- und Mitteldeutschland zu finden, insbesondere an Standorten des Großen Wiesenknopfs, einer krautige Pflanze innerhalb der Familie der Rosengewächse. Aber: Er gehört zu den Insekten, die nach der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie streng geschützt sind und auf der Roten Liste gefährdeter Arten stehen.