Als Mitte März Thüringens Wirtschaftsministerin Colette Boos-John höchst selbst am künftigen Streckenverlauf des Werratal-Radweges zwischen Wasungen und Schwallungen vorbeischaute und dort einen Fördermittelbescheid in Höhe von fast einer Million Euro an Vertreter beider Kommunen überreichte, schien es das glückliche Ende von über etliche Jahre andauernden Bemühungen zu sein, den Lückenschluss endlich vollziehen zu können.