Vier der sieben guten Herbergsseelen aus der Werrastadt kommen für das Gespräch zum Saisonauftakt 2026 der Pilgerunterkunft in der Kemenate am Kirchplatz mit Grundmauern aus dem 13. Jahrhundert an einem bewölkten Vormittag Mitte April zusammen. Birgit Schlott, Grundschullehrerin im Ruhestand, die von den anderen Mitstreitern liebevoll „Pilgermutter“ genannt wird, hat Kaffee gekocht und das Elektroheizgerät in einem der drei Wohn- bzw. Schlafräumen unterm Dach eingeschaltet. 50 Treppenstufen aus Sandstein sind es von der Pforte bis hier herauf.