Selbst der Präsident der HSG Werratal 05 kann sich nicht exakt erinnern, wann das Sportzentrum in Breitungen zuletzt so aus den Nähten geplatzt ist. Zuschauer auf den Tribünen, Zuschauer hinter den Fangnetzen, Zuschauer gedrängt auf den Aufgängen, Zuschauer überall. Oder ganz offiziell: 590 in einer Halle. Viel mehr passen auch nicht hinein. „Die letzten zwei, drei Jahre hatten wir das nicht. Aber es gab Zeiten, da waren es immer 400, 500 Zuschauer. Und da wollen wir ja wieder hin“, sagt Vereinschef Hartmut Kremmer und lässt reichlich Raum für große Handballträume.
Werratal gewinnt gegen Suhl Die Decke fliegt fast vom Hallendach
Karsten Tischer 16.11.2025 - 15:56 Uhr