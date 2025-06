Beim Ehrenamts-Sommerfest der CDU-Fraktion wurden Vertreter des Rhönklubs jetzt im Plenarsaal des Thüringer Landtags vor rund 200 Gästen geehrt, teilt die Fraktion mit. In seiner Laudatio betonte Henkel, dass Ehrenamt nicht nur ein Anhängsel sei, sondern „ein unverzichtbarer Dienst für die Gesellschaft.“ Der aus Geisa stammende Landtagsabgeordnete erklärte demnach: „Der Rhönklub beschreibt sich selbst als ein Wander- und Heimatverein mit rund 20 000 Mitgliedern in 77 Zweigvereinen in den Bundesländern Bayern, Hessen und Thüringen, die sich zum gemeinsamen Erleben der Heimat und Natur zusammengeschlossen haben. Seit seiner Gründung vor 149 Jahren im Jahr 1876 bemüht sich der Rhönklub in ehrenamtlicher Arbeit um die Erschließung der Rhön als Wandergebiet unter größtmöglicher Schonung der Natur. Ziel ist es, die Natur den Menschen näherzubringen, erlebbar zu machen und dadurch Wertschätzung für unsere heimatliche Natur zu erzeugen. Besonders hervorzuheben ist hierbei die erfolgreiche Kinder- und Jugendarbeit.“