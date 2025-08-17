Mit 130 Läufern erfreute sich die 32. Auflage des traditionellen Werraquell-Laufes ganz zur Freude der rührigen Organisatoren um Jana von Dornis trotz hochsommerlicher Temperaturen einer erfreulichen Resonanz. Erwartungsgemäß setzten sich im Hauptlauf über zwölf Kilometer der bisherige Führende im Werra-Rennsteig-Cup (WRC), Max Widder (OE-Teamsport), in 48:36 Minuten bei den Männern sowie bei den Frauen Anke Härtl (Rennsteiglaufverein) in 1:02:55 h durch.