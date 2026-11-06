Bei einem festlichen Unternehmertreff der Werraenergie anlässlich des 35. Bestehens versammelten sich am Donnerstagabend zahlreiche Gäste aus der regionalen Wirtschaft, der Belegschaft und der Gesellschaft in der Unternehmenszentrale in Bad Salzungen. Unter dem Motto „Gemeinsam gewachsen. Gemeinsam in die Zukunft.“ blickte der regionale Energieversorger auf seine Geschichte zurück und präsentierte zudem konkrete Visionen für die zukünftige Energieversorgung. Geschäftsführer Hans Ulrich Nager, der Ende des Jahres in den Ruhestand tritt, eröffnete den Abend sichtlich bewegt am Rednerpult: „Ich freue mich sehr, Sie hier heute begrüßen zu können.“ Auf seine lange Dienstzeit blickt er voller Dankbarkeit zurück: „Ich bin stolz drauf, dass ich das 28 Jahre hier begleiten konnte.“