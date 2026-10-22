Es wird noch viel Wasser die Werra gen Nordsee fließen, bis die kaputte Brücke in der Henneberger Straße durch einen Neubau ersetzt werden kann. Vor dem Jahr 2032 braucht aber niemand eine Einweihungsfeier planen. Der Kalendereintrag für diesen Festtag dürfte wohl eher in den Jahren 2033/34 zu finden sein. Dabei geben sich alle Beteiligten sichtlich Mühe, schnell eine Lösung für die Werra-Querung herbeizuführen. Matthias Prechtl, der Regionalleiter des Landesamtes für Bau und Verkehr Region Südwest, informierte am Dienstag über den Stand der Planungen. An seiner Seite Carsten Fehringer, der zuständige Sachgebietsleiter. Der Freistaat Thüringen ist Baulastträger für die Landesstraße L1124, die über die Werrabrücke in Meiningen führt. Inzwischen hat das Landesamt der Stadt Meiningen bereits einen ersten Entwurf für die notwendige Behelfsbrücke vorgelegt, informierte Matthias Prechtl. Das mit den Planungen beauftragte Büro startete zugleich die Arbeiten für den Entwurf der neuen Werrabrücke, um keine Zeit zu verlieren, informierte der Amtsleiter.