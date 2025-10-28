Was Martin Truckenbrodt nicht berücksichtigt: Auch die alternative Variante nach Coburg über Bad Rodach war bereits von der vorherigen Landesregierung Ende 2023 faktisch verworfen worden. Grundlage war damals ein vom Verkehrsministerium in Auftrag gegebenes Gutachten zu acht möglicherweise lohnenswerten Reaktivierungen stillgelegter Bahnstrecken in Thüringen. Die Gutachter stuften damals den Lückenschluss zwischen Südthüringen und Coburg über einen Neubau bis Bad Rodach als unrentabel ein. Was den möglichen Nutzwert betrifft, gaben sie der Werrabahn den niedrigsten Wert aller acht untersuchten Projekte. Ministerin Karawanskij hatte damals erklärt, sie mache die Experteneinschätzung zur Grundlage ihrer Entscheidungen – was einem Nein zu dem seit Jahrzehnten Lückenschluss gleichkam.