Der Franken-Lobbyist Martin Truckenbrodt fordert im Namen der regionalen Ökologisch-Demokratischen Partei (ÖDP) ein weiteres Festhalten am Lückenschluss der Werrabahn zwischen Südthüringen und Coburg. Anlass ist eine Anfrage der Hildburghäuser AfD-Landtagsabgeordneten Nadine Hoffmann und die Antwort des Thüringer Infrastrukturministeriums. Das Haus von Minister Steffen Schütz ( BSW) hatte darin die schon Ende 2023 erteilte Absage des Freistaats an den Lückenschluss auch für die neue Landesregierung bekräftigt. „Unter den gegebenen Bedingungen“ sei eine Reaktivierung der seit 1945 gekappten Verbindung „weder volks- noch betriebswirtschaftlich tragfähig“, hatte Schütz gegenüber Hoffmann erklärt.