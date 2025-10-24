Seit fast 30 Jahren wird um den Lückenschluss der alten Werrabahnlinie zwischen Eisfeld und Coburg gerungen. Bis auf ein paar Nörgler aus dem Lautertal, die ihre Immobilien auf der dort zum Teil überbauten Bahntrasse in Gefahr sehen, gab es nur positive Signale aus der Region – sei es Südthüringen, sei es Bayern. Nun aber positioniert sich der Freistaat Thüringen erstmals klar gegen das Projekt. „Unter den gegebenen Bedingungen“ sei eine Reaktivierung „weder volks- noch betriebswirtschaftlich tragfähig“, heißt es aus dem Infrastrukturministerium. Gefragt hatte die Thüringer Landtags- und Hildburghäuser Kreistagsabgeordnete Nadine Hoffmann (AfD). Sie wollte wissen, wie die Landesregierung auf das Projekt blickt.